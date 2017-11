Vum Parquet am Stater Geriicht gouf an enger Affär vun Opruff zum Rassenhaass eemol eng Geldstrof a 4 mol eng "suspension du prononcé" gefrot.

Rassistesch Aussoen op Facebook ginn ëmmer méi dacks juristesch verfollegt.

Suspension du prononcé, d.h. dass wuel festgehale gëtt, dass Feeler geschitt sinn, dofir awer keng Strof gesprach gëtt.

5 Männer vun tëscht 35 an 53 Joer waren ugeklot, well si sech am September 2015 op der Facebook-Säit vu Radio Latina iwwer Flüchtlingen ausgelooss haten. Mat hiren Aussoen haten déi 5 d'Refugiéë méi oder manner mam sougenannten Islamesche Staat an deem sengen Dote gläichgestallt. Den 30. November gëtt d'Uerteel gesprach.