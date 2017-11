Ugefaangen huet et am Showbiz, mee et betrëfft all Beräicher och hei am Land. Sexuell Belästegung am Job – vun "Ohnmacht" an "Omertà".

#metoo zu Lëtzebuerg (15.11.2017) Ugefaangen huet et am Showbiz – mee et betrefft all Beräicher- och hei am Land. Sexuell Belästegung am Job – vun "Ohnmacht" an "Omertà".

D'Marja-Leena Junker

Alma Maria Heusbourg

D'Anouk Wagener

Auswiel vu Reaktiounen op Leitartikel #metoo (15.11.2017) Eng Auswiel vu Reaktiounen op de Leitartikel #metoo vun der Journalistin Marie-Laure Rolland an d’Schauspillerin Marja-Leena Junker.

D'Marja-Leena Junker

Sexuell Belästegung ka ganz wäit goen. Se ka kierperlech a verbal sinn. Et kënne Maile sinn – all onerwënscht Behuele mat sexueller Connotatioun. Och sexuell Avancen, déi sech hannert enger Gehaltserhéijung verstoppen, wéi bei der, déi elo an der Abtei Neimënster schafft.Offiziell Zuelen iwwert Harcèlement sexuel op der Aarbechtsplaz ginn et keng. Et gëtt ee Gesetz, awer kaum Plainten. D‘Gewerbeinspektioun krut der an de leschte 5 Joer maximal 2 d’Joer, d’Aarbechtsgeriicht war kaum mat esou Fäll befaasst.Trotzdem ass et dem Anouk Wagener virkomm, datt si vu Leit an hirem Beruff Menacë krut, wat hir berufflech Zukunft am Secteur ubelaangt. Et ass eng "Ohnmacht", déi krank maache kann. Affer leiden ënner Burnout, Depressioun mat der Perspektiv, um Enn och nach den Job lass ze sinn - iwwerdeems dem Täter näischt geschitt."Ohnmacht" vun den Affer, "Omertà" vun den Täter – dat war bis zum Weinstein-Skandal. D’Hoffnung besteet, datt et elo besser gëtt. Et wier wichteg, datt d'Affer staark ginn a léieren, fir Neen ze soen, sou de Psycholog Gilbert Pregno. Da bräicht een an Zukunft keng Heldinnen méi, also Fraen, déi d'Wierder fannen an ëffentlech doriwwer schwätzen.#metoo huet d‘Journalistinhire leschten Wort-Leitartikel genannt. Si schreift iwwert eegen Erfahrungen a fuerdert, datt den Tabu sexuell Belästegung endlech gebrach gëtt. Si hat nach ni sou vill Reaktiounen op ee Leitartikel.D'Männer misste Verantwortung huelen a sech bewosst ginn, wat se an deene Situatioune maachen, sou d'Anouk Wagener. D'Maja-Leena Junker erënnert dorunner, datt et scho beim Sexismus an der Pub ugeet, wou de Kierper vun der Fra benotzt gëtt, fir zum Beispill Autoen ze verkafen.