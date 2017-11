Zanter dass sech Lëtzebuerg am Domaine vun de Space Ressources lancéiert huet, ass Spire Global Luxembourg elo déi 7. Entreprise déi sech entscheet huet, op Lëtzebuerg ze kommen.

D‘Entreprise wäert hei hiren europäeschen Sëtz opmaachen an ass am Bau vun Nano-Satellitte spezialiséiert, mat deenen d’Äerd observéiert gëtt, fir zum Beispill Wieder-Previsiounen ze maachen oder Schëffer domadder ze „tracken“. An de nächste 5 Joer sollen 250 Aarbechtsplazen hei am Grand-Duché geschaf ginn.