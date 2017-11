X

8 Trams-Statioune ginn et tëscht der Lux-Expo an der Rouder Bréck - eng Streck, déi jo nächst Méint wäert opgoen.



Den Ament fueren d'Tramsween eidel fir Tester; vill Leit dierfte se dann och ewell gesinn hunn. Et solle keng Accidenter geschéien - an awer mussen d'Rettungsequippen natierlech op Urgencen preparéiert - op den Eeschtfall, da wann e Foussgänger ënnert den Tram geréit an ageklemmt ass- dann zielt all Sekonn.



Um Mëttwoch war eng Simulatioun vu genee esou engem Accident - un deem Exercice war zanter Méint geschafft ginn.





De Stéchdatum, fir dass d'Passagéier déi éischte Kéier kënne mam Tram fueren, ass sonndes, den 10. Dezember, vun 13 Auer Mëttes un, da wann den CFL-Wanterhoraire ufänkt.Bis d'Fréijoer d'nächst Joer soll d'Tramslinn dann och iwwert d'Rout Bréck bis bei d'Stäreplaz weidergoen an do bei 3 Arrêten stoebleiwen. Alles an allem zirkuléieren 9 Tramme vum spueneschen Konstrukteur CAF, 2 dovunner sinn als Ersatz ageplangt.An engem Tram kënne bis zu 450 Passagéier transportéiert ginn.