Four Hein: Lëtzebuerger Iewe fir den internationale Marchée (15.11.2017) Eng Bäckerei vun Tokio huet e Lëtzebuerger Uewe bestallt. Dëse gëtt mat der Cargolux verschéckt. Wéi gëtt esou en Uewe gebaut a wéi leeft den Transport of?

Four Hein ass e Lëtzebuerger Familljebetrib, dee professionell Iewe produzéiert. 400 Stéck verloossen d'Fabréck am Joer. Mat 99 % Export setze si sech um internationale Marché duerch. An alles ass „Made in Luxembourg“.Eng Bäckerei vun Tokio huet elo ee Lëtzebuerger Uewe bestallt. An dee gëtt mat der Cargolux verschéckt. Wéi leeft sou en Transport of? Wéi gëtt sou en Uewen iwwerhaapt gebaut? A wat huet dat alles mat Nation Branding ze dinn?Mir waren dobäi an hunn den Uewen op senger Rees begleet. Vum Bau bis zum Verlueden.