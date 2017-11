De Minister war an déi zoustänneg Chamberskommissioun geruff ginn, fir eng Rei Amendementer ze presentéieren, déi d'Regierung deposéiert huet. Hien huet ënnerstrach, datt de Projet zu engem Ofschloss soll kommen.

An dat och en Vue vun de leschten 3 Legislaturen, wou ouni Erfolleg un der Reform vum Scheedungsgesetz geschafft ginn ass. An den A vum Justizminister Felix Braz ass et awer eng realistesch Perspektiv, datt et am Projet an de nächste Méint zum Vote kënnt. De Moment géing een nach op den Avis complémentaire vum Staatsrot waarden, wann deen dann do ass, misst ee kucken ob nach weider Amendementer néideg sinn, sou de Justizminister. De Felix Braz mengt awer, dass dat éischter net de Fall wäert sinn, well een alleguer d'Avise berücksichtegt hätt.



Eng besonnesch komplizéiert Fro wär nach déi vun de Rente-Rechter, mee och do hätt ee Léisunge proposéiert krut vum zoustännege Ministère. Den CSV-Deputéierte Gilles Roth betount dann, datt d'CSV zanter dem Ufank eng kloer Fuerderung a puncto Reform hat. Op Säit vun der CSV hätt een nämlech gär, datt d'Regierung d'Reform vun der Autorité parentale direkt an onofhängeg vum Scheedungsrecht soll léisen. An dësem Punkt géing d'Gesetzgebung de verfassungsrechtlechen Ufuerderungen net gerecht ginn. Et bedauert een, datt dës Reform bis ewell nach net virgezu ginn ass, sou de Gilles Roth.



Duerch d'Reform vum Scheedungsgesetz sollen d'Prozedure vereinfacht an acceleréiert ginn, virgesi sinn och Changementer am Familljerecht, wéi zum Beispill d'Aféiere vun engem Familljeriichter. De Felix Braz betount, datt dës Reform fir de Staat e groussen Opwand mat sech bréngt. 6 nei Poste mussen heifir am Bezierk Lëtzebuerg an een am Bezierk Dikrech geschaf ginn.