© Pierre Jans / RTL Télé Lëtzebuerg

De Wolfgang Ketterle huet fir seng wichteg Decouverte an der Physik 2001 den Nobelpräis gewonnen. 1995 ass et him um amerikanesche MIT, deem wuel bekanntsten Institut fir Technologie, gelongen, déi keelsten Temperatur z'areechen, déi bis dohin jee gemooss gi war. Mat Hëllef vun dem Prozess war hien ee vun deene éischte Wëssenschaftler, deen d'Bose-Einstein-Kondenséierung duerchféiere konnt. En Duerchbroch an der Physik. En Dënschdeg war de Wolfgang Ketterle fir e Virtrag um Campus vun der Uni.lu um Kierchbierg. Am RTL-Interview huet hie gesot, dass hien haut, genee ewéi als klenge Jong, vun der Wëssenschaft begeeschtert ass.

Extrait Wolfgang Ketterle



Wëssenschaft ass eppes, wat interessant ass. De Mënsch wëll eppes entdecken an haut, am 21 Jorhonnert kann hien awer zum Beispill keng nei Kontinenter, oder nei Bierger oder am Prinzip och nei Déieren entdecken. An der Wëssenschaft awer kann nach Villes entdeckt ginn, do kann een am Labor eppes gesinn, wat virun engem nach ni e Mënsch gesinn huet.

Dofir och säin Appell un all déi Jonk, déi sech fir d'Natur an hir Phenomener an d'Technologie interesséieren, sech de Schratt an d'Wëssenschaften ze trauen.