An der Avenue du Rock'n'Roll um Belval wollt de Mann an zwee Keller abriechen. Eng Awunnerin huet d'Police geruff, déi hie kuerz drop verhafte konnt.

X

Den Abriecher gouf vun enger Zeien inflagranti beim Abroch erwëscht. De Mann ass doropshin mat engem Akafswon fortgelaf. Mat Hëllef vun de Sécherheetsbeamten, déi de Polizisten an Abléck an d'Iwwerwaachungsvideoe ginn hunn, konnt den Auto, mat deem den Onéierleche fortgefuer ass, identifizéiert ginn. Kuerz drop gouf d'Gefier um Boulevard Kennedy zu Esch erëmfonnt.De Mann, esou wéi och d'Gefier, goufen duerchsicht an dobäi konnte déi verschiddenste Géigestänn séchergestallt ginn. D'Beamte vun der Police ginn dovunner aus, datt dës Saache geklaut goufen. De Parquet huet de Mann verhaft gelooss. Donieft gouf seng Wunneng nach duerchsicht an säin Auto saiséiert.De Parquet huet dann och en Opruff gestart, datt d'Besëtzer vun de potentiell geklaute Géigestänn sech bei hinne melle sollen. Dat bei der Police vun Esch ënnert dem 4997 5500.