Le 15 novembre 2017, le ministre de l’Intérieur, Dan Kersch, a procédé à l’assermentation des collèges des bourgmestre et échevins des communes de Dudelange, Feulen, Kehlen, Kiischpelt, Manternach, Mondercange, Redange/Attert, Reisdorf, Remich, Saeul, Sandweiler, Waldbillig, Weiler-la-Tour et Wiltz.



À quatorze heures-trente, 14 bourgmestres et 31 échevins ont prêté entre les mains de Dan Kersch, ministre de l’Intérieur, le serment prescrit par l’article 6 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 dont la formule est la suivante:



«Je jure fidélité au Grand-Duc, d’observer la Constitution et les lois du pays, et de remplir avec zèle, exactitude, intégrité et impartialité les fonctions qui me sont confiées» à savoir:



pour la ville de Dudelange:



Monsieur Daniel Biancalana, nommé aux fonctions de bourgmestre par arrêté grand-ducal du 10.11.2017 ;

Monsieur Loris Spina, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 15.11.2017 ;

Monsieur René Manderscheid, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 15.11.2017 ;

Madame Josiane Di Bartolomeo-Ries, nommée aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 15.11.2017 ;

Madame Claudia Dall'Agnol, nommée aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 15.11.2017.



pour la commune de Feulen:



Monsieur Fernand Mergen, nommé aux fonctions de bourgmestre par arrêté grand-ducal du 10.11.2017 ;

Monsieur Alain Hansen, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 15.11.2017 ;

Monsieur Daniel Wilmes, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 15.11.2017.



pour la commune de Kehlen:



Monsieur Félix Eischen, nommé aux fonctions de bourgmestre par arrêté grand-ducal du 10.11.2017 ;

Monsieur Guy Scholtes, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 15.11.2017 ;

Monsieur Lucien Koch, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 15.11.2017.



pour la commune de Kiischpelt:



Monsieur Yves Kaiser, nommé aux fonctions de bourgmestre par arrêté grand-ducal du 10.11.2017 ;

Madame Antoinette Lutgen-Lentz, nommée aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 15.11.2017 ;

Monsieur Philippe L'Ortye, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 15.11.2017.



pour la commune de Manternach:



Monsieur Jean-Pierre Pol Hoffmann, nommé aux fonctions de bourgmestre par arrêté grand-ducal du 10.11.2017 ;

Madame Alix Marie Michèle Ungeheuer ép. Klein, nommée aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 15.11.2017 ;

Monsieur Claude Theisen, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 15.11.2017.



pour la commune de Mondercange:



Monsieur Jeannot Fürpass, nommé aux fonctions de bourgmestre par arrêté grand-ducal du 10.11.2017 ;

Monsieur Jean Kihn, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 15.11.2017 ;

Madame Nancy Arendt ép. Kemp, nommée aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 15.11.2017.



pour la commune de Redange/Attert:



Monsieur Henri Gerekens, nommé aux fonctions de bourgmestre par arrêté grand-ducal du 10.11.2017 ;

Monsieur Luc Pauly, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 15.11.2017 ;

Monsieur Tom Faber, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 15.11.2017.



pour la commune de Reisdorf:



Monsieur Jean-Pierre Schiltz, nommé aux fonctions de bourgmestre par arrêté grand-ducal du 10.11.2017 ;

Madame Anouk Hientgen, nommée aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 15.11.2017 ;

Monsieur Patrik Nipperts, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 15.11.2017.



pour la ville de Remich:



Monsieur Jacques Sitz, nommé aux fonctions de bourgmestre par arrêté grand-ducal du 10.11.2017 ;

Monsieur Mike Greiveldinger, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 15.11.2017 ;

Monsieur Pierre Singer, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 15.11.2017.



pour la commune de Saeul:



Monsieur Raoul Clausse, nommé aux fonctions de bourgmestre par arrêté grand-ducal du 10.11.2017 ;

Monsieur Edmond Gengler, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 15.11.2017 ;

Monsieur Jean Konsbruck, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 15.11.2017.



pour la commune de Sandweiler:



Madame Simone Stitz ép. Massard, nommée aux fonctions de bourgmestre par arrêté grand-ducal du 10.11.2017 ;

Madame Yolande Lang ép. Roller, nommée aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 15.11.2017 ;

Monsieur Jean-Paul Roeder, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 15.11.2017.



pour la commune de Waldbillig:



Madame Andrée Henx-Greischer, nommée aux fonctions de bourgmestre par arrêté grand-ducal du 10.11.2017 ;

Monsieur Serge Boonen, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 15.11.2017 ;

Monsieur Théo Moulin, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 15.11.2017.



pour la commune de Weiler-la-Tour:



Madame Cécile Barbe Elise Hemmen, nommée aux fonctions de bourgmestre par arrêté grand-ducal du 10.11.2017 ;

Monsieur Carlo Ernst, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 15.11.2017 ;

Monsieur Vincent Jean-Nicolas Reding, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 15.11.2017.



pour la ville de Wiltz:



Monsieur Frank Arndt, nommé aux fonctions de bourgmestre par arrêté grand-ducal du 28.10.2017 ;

Monsieur Patrick Comes, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 15.11.2017 ;

Monsieur Pierre Koppes, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 15.11.2017 ;

Monsieur Albert Waaijenberg, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 15.11.2017.