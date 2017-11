© AFP

Extrait Xavier Bettel (15.11.2017) Op den Internet-Days huet de Lëtzebuerger Premier och d'Thema "Uber" ugeschwat.

Uber ass a ville Länner e grousst Sträitthema, well déi regulär Taxichauffere sech iwwer déi onfair Konkurrenz beschwéieren. Iwwer Uber ass et méi bëlleg wéi mam Taxi, fir vun enger Plaz op déi aner ze kommen, well d'Leit, déi hei "Taxi spillen", dacks net ugemellt sinn, keng Lizenz hunn an et quasi "privat" a mam Privatauto niewebäi maachen. Dat heescht, datt si dacks ouni spezifesch Versécherung fueren a keng Steieren oder sozial Laaschte op déi Sue bezuelen, déi si als "Uber"-Chauffeur verdéngen.An enger Ried op den Internet Days ass de Xavier Bettel drop agaangen, wéi hie vun anere Leit awer och vun Uber selwer drop ugeschwat gouf, ob d'Entreprise op Lëtzebuerg kéint kommen.Fir de Premier ass dat kee Problem, soulaang Uber hir sozial Responsabilitéit iwwerhuelen an hir Chaufferen dozou bréngen, fir déi Suen net "schwaarz" ze verdéngen.Ech gouf a verschiddene Zeitungen zitéiert, wéi ech drop ugeschwat gouf, ob mir Uber zu Lëtzebuerg hätten. Ech sot hinnen: "Jo, mir hunn e Web-Taxi". Vill Leit waren iwwerrascht an ech sinn och mat hinnen eens, datt et net dat selwecht ass.Mä erlaabt mir elo emol, de Link tëscht Regularisatioun an Innovatioun ze maachen. Als Politiker kann ech net just den Interessi vun enger Persoun oder Firma, mä ech muss den Interessi vu jidderengem verdeedegen. An ech wëll keng Taxichaufferen hunn, déi net wëssen, ob si dierfe krank ginn, ob si eng Pensioun kréien, ob si sozial ofgeséchert sinn. Fir mech ass dat wichteg.Also war dat Eenzegt, wat ech zu Uber gesot hunn: "Dir sidd méi wéi Wëllkomm zu Lëtzebuerg, mä dir musst déi sozial Responsabilitéite respektéieren, déi dir als Entreprise hutt. Et geet net just drëms, fir Leit zesummenzebréngen, mä et ass och de Fakt, datt dir mir d'Garantie musst ginn, datt dir och är Responsabilitéiten iwwerhuelt an d'Taxichaufferen dozou opfuerdert, datt si hir sozial Laaschte bezuelen."Dowéinst soen ech, datt een heiansdo och Regularisatioun an der Innovatioun brauch. Dat haaptsächlech fir eng Saach: Vertrauen!Uber selwer beschäftegt u sech keng Chaufferen, mä stellt de Leit d'Plattform dohinner, iwwer déi hir Cliente si kënne fannen. Pro Streck a Client freet d'Entreprise 20 Prozent Provisioun.