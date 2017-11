© RTL Télé Lëtzebuerg

Och d'Hotellerie muss sech den Erausfuerderunge vun der Digitaliséierung stellen, obwuel dat digitalt Zäitalter jo mat Buchungsplattforme wéi Booking oder HRS scho laang bei den Hotelieren ukomm ass. De Client vu muer géif nämlech net méi einfach mat sengem Computer oder Handy iwwer esou eng Plattform buchen, mä éischter iwwert sproochgesteiert Medie wéi Alexa oder Siri, déi ganz speziell Methoden hu fir zum Beispill Hoteller ze sichen an ze presentéieren.



De François Koepp, Generalsekretär vun der Horesca: Hautdesdaags gitt der hinn an dir schwätzt mat ärer Maschinn an da so dir: Sich mir dat. An dann hutt dir e Profil ugeluecht an an deem Profil sicht hien iech iergendeppes, wat iech kinnt uspriechen op där Plaz. An dat ass et, wéi bréngen ech et fäerdeg, dass ech dann do fonnt ginn. An do gëtt et déi Metasearch Maschinn, déi huet ganz verschidden analytesch Methode fir kënnen e Betrib ze fannen. Wéi maachen ech et, dass ech och muer an deem System nach fonnt ginn? An ech mengen dat ass eng immens Erausfuerderung, déi ass nach ëmmer net geléist. Déi grouss Global Player wéi Amazon oder Google loossen dat doten net op sech berouen. Ech mengen, datt Booking am System vun engem Google kéint ënnergoen.

Fir Buchungsplattforme wéi Booking oder HRS géif den Hotelier haut Kommissioune vun 12-30% musse bezuelen, esou nach de François Koepp. Op der anerer Säit wier een awer op se ugewisen, fir datt di weltwäit Clientèle kënnen op d'Hotelsoffer zougräifen.



Och Airbnb, wou Privatleit hir Wunnengen, Haiser oder Zëmmere kënne verlounen, sinn eng grouss Konkurrenz ginn, 700 Referenze géif et mëttlerweil hei am Land ginn, 300 Iwwernuechtungen lafen all Dag iwwer Airbnb, d'Hoteller hei am Land hunn der ëmmerhin nach 5.000 pro Dag.



Bei der Horesca gesäit ee sech do benodeelegt, well d'Hoteller géingen op hire Benefice besteiert ginn a bei de Leit, déi iwwert Airbnb Zëmmere verlounen, wären eventuell nach dovunner befreit, well kee richteg weess, wéi de System geréiert gëtt, sou de François Koepp.



Stëmmt net ganz äntwert de Finanzministère: All Persoun, déi hir Wunneng verlount, muss déi Recetten och an hirer Steiererklärung uginn, op d'Steierverwaltung hei awer spezifesch Kontrollen mécht, doriwwer wollt een eis haut keng Informatioune ginn.