Dës Strofe goufen am zweete Prozess ëm eng grouss Drogenaffär fir déi 21 Ugeklote gefuerdert.



Déi Strofen, bei déi nach Geldstrofen dobäikommen, entspriechen ongeféier deenen aus 1. Instanz: Virun allem déi eenzeg Fra a Gerante vun engem Haus zu Waasserbëlleg soll awer an zweeter méi schlecht ewechkommen, mat 3 Joer Prisong méi.



Fir de Proprietär vum Haus zu Waasserbëlleg an de wahrscheinlechen Haaptdealer soll et, wann et dem Vertrieder vum Parquet général no geet, bei de feste Prisongsstrofe vun all Kéiers 15 Joer bleiwen; dogéint soll d'Gerante vum Haus 9 Joer fest op Schraasseg, spréch 3 Joer méi wéi vun den 1. Riichter festgehalen, well och si vum Drogenhandel profitéiert an donieft Leit tyranniséiert hätt. Wat déi 18 méi kleng Dealeren ugeet, déi an 1. Instanz alleguer 6 Joer Prisong kritt haten, 8 dovun der zwee mat Sursis, sollen dës Kéier individualiséiert fest Prisongsstrofe vun tëscht 4 an 8 Joer gesprach ginn; doriwwer eraus soll et bei de Confiscatiounen aus dem 1. Prozess bleiwen, d.h. och bei där vum Haus, am Géigewäert vun 136.000 €.

Zur Gerante an zum Proprietär vum Waasserbëlleger Haus huet de Vertrieder vum Parquet général gemengt, dass si mam sougenannte „Bunker“ eng Struktur fir den Drogeverkaf geschafen a Regelen doran opgestallt hätten; déi zwee hätten och net mat der Poliss collaboréiert, mä där hir Aarbecht boykottéiert. Si hätte gewosst, dass Droge verkaf goufen, déi de wahrscheinlechen Haaptdealer geliwwert hätt a wouvun déi zwee profitéiert hätten. Déi zwee hätten den Drogenhandel och net nëmmen toleréiert an acceptéiert, mä aktiv matgeschafft.

De wahrscheinlechen Haaptdealer da wär am Ausland scho 4mol wéinst Droge veruerteelt ginn an zanter 10 Joer am Milieu; hie wär also net an eng Affär eragerëtscht, an déi en net gehéiert. De Mann hätt och net just kleng Quantitéite verkaf, mä massiv a regelméisseg geliwwert, bis zu 14kg; hie wär 114mol op Waasserbëlleg komm, hätt ganz vill Kontakt zu den aneren Ugeklote gehat a bei enger Perquisitioun bei him doheem wäre vill Suen an och Droge fonnt ginn.

An den Ae vum Vertrieder vum Parquet général hätten d'Beschëllegt och eng kriminell Vereenegung duergestallt, woufir et genuch Beweiser géif ginn, wéi z.B. d'Haus, eng Zort Hierarchie an d'Kontakter ënnereneen.

D'Appeluerteel gëtt de 7. Februar gesprach.