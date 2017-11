Kartheiser: Gefor fir d'Meenungsfräiheet zu Lëtzebuerg (15.11.2017) Den adr-Deputéierte Fernand Kartheiser schreift dat sengem Blog. An iwwert dës Behaaptung huet hien e Mëttwoch d'Regierung an der Chamber interpelléiert.

Debatt Meenungsfräiheet / Reportage Monique Kater



© Blog Fernand Kartheiser

Den adr-Politiker seet, dass seng Partei fir méi Fräiheet stéing a net fir méi Repressioun. Mir bräichte keng Politik, déi d'Meenungen an dat soziaalt Verhale vun de Leit géing iwwerwaachen. An der Chamber hunn dës Aussoen e Mëttwoch de Meëtteg fir eng animéiert Debatt gesuergt.Beispiller beschreift de Fernand Kartheiser op sengem Blog. Apropos Justiz, do fënnt den adr-Deputéierten, dass a leschter Zäit vill Leit wéinst Opruff zum Haass veruerteelt gi wären an aner a sengen Aen zweiwelhaft Ausspréch vu lénke politesche Gruppéierungen ongestrooft bliwwe wären.Den Fernand Kartheiser gesäit och konkret Beispiller an de Beräicher Politik, Schoul a Medien, déi een um Internet ka noliesen.De Gilles Roth schwätzt vun difusen Ängscht a Suergen, déi den adr-Deputéierten opwërft a präziséiert, dass d'CSV sech vun den Aussoen um Blog distanzéiert.De Claude Adam befaasst sech mat deem Weltbild vum Fernand Kartheiser an de Vuë vum adr-Deputéierten a puncto Meenungsfräiheet an de Medien an zitt eng politesch Conclusioun: Wann den Interpellant eis ze verstoe gëtt, datt eist ganzt Land lénks ënnerwandert ass, dann huet e vu sengem Points de vue Recht, well ech menge riets niewent iech Här Kartheiser do ass keng Plaz fir näischt a fir keen.