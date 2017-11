Fir déi éischt Editioun kommen um Donneschdeg an e Freideg all wichteg Acteuren aus dem Beräich vun der Weltraumindustrie um Kierchbierg beieneen.

© AFP-Archiv

Et ass déi éischte Kéier, dass een Event op deem Niveau an Europa organiséiert gëtt. Bis elo war dat just an den USA de Fall. Ronn 60 Orateure schwätzen déi nächst 2 Deeg iwwert hir Impressiounen, wat d’Zukunft an d’Entwécklung vun der Weltraumindustrie ugeet.En Donneschdeg de Moien um 9 Auer fänkt Konferenz un, dëst a Präsens vum Ierfgroussherzog Guillaume. D'Ouverturesried hält de Vizepremier a Wirtschaftsminister Etienne Schneider.Ënnert anerem schwätzt fir den Optakt och de Chef vun Tesla a SpaceX, den Elon Musk.Ee weidere Riedner ass de Generaldirekter vun der europäescher Weltraumagence ESA, de Johann-Dietrich Wörner.Hie presentéiert d'Visioune vun der ESA a participéiert un enger Table Ronde, op där et ëm een Duerf um Mound geet.