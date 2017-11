Um Ordre du Jour steet vu 14 Auer un ee Consultatiounsdebat iwwert d'Rifkin-Etüd. Déi lescht 9 Méint hu sech Deputéiert an den zoustännege Chamberkommissiounen op deen Debat um Donneschdeg preparéiert. Am Oktober waren d'Volleksvertrieder mat net manner wéi 40 Vertrieder aus der Zivilgesellschaft zesummekomm, fir hir Avisen zu der Rifkin-Etüd ze héieren.



Am Interview mam Lëtzebuerger Wort gëtt de Wirtschaftsminister Etienne Schneider en Donneschdeg de Moie mat de Wierder zitéiert, dass de Rifkin-Prozess déi besser Tripartite ass, well d'Debatt vill méi breet ka gefouert ginn. Am Mëttelpunkt vun dëser Debatt stinn Nohaltegkeet an Digitaliséierung, wat dem zoustännege Minister no, quasi all Liewensberäicher betrëfft. Vun Ufank u wier d'Zil eng Gesellschaftsdebatt gewiescht. Antëscht wier se ee Selbstläufer ginn. Den Etienne Schneider gesäit dëst éischter als ee Succès. Et wier him och egal, ob dëse Prozess elo den Numm Rifkin oder Schneider hätt, d'Haaptsaach et géif en Debat gefouert ginn, sou nach den Etienne Schneider am Lëtzebuerger Wort.



An déi Debatt gëtt wéi gesot haut gefouert, vun de Mëtteg 14 Auer un an der Chamber.