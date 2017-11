Sollt et nach eemol zu enger Dräierkoalitioun tëscht DP, LSAP an déi Gréng kommen, soll de Xavier Bettel Premierminister bleiwen.

Iwwert en Drëttel vun de wahlberechtegte Residente géif sech dofir ausschwätzen, dass den aktuelle Staatsminister weiderhin un der Spëtzt vun der Regierung steet.



Dat geet aus enger Ëmfro vum Tageblatt ervir, déi d'Zeitung zesumme mam franséische Meenungs- a Fuerschungsinstitut Ifop duerchgefouert huet.



Ma net nëmmen bei den DP-Wieler kéim de Xavier Bettel gutt un, mä queesch duerch d'Parteie genéisst hien eng gewësse Popularitéit. Sou géifen et 36% vun de Leit, déi Gréng géife wielen, et gutt fannen, wann den DP-Politiker nach eemol Premier géif ginn.



Bei den LSAP-Wieler wieren et 35%, bei den DP-Wieler souguer 66%.

Den aktuelle Vizepremier a Wirtschaftsminister Etienne Schneider kéim mat 16% op déi 3. Plaz, hannert dem aktuellen Ausseminister Jean Asselborn, dee 25% vun den LSAP-Wieler géifen als Premier gesinn.



Déi Gréng, déi sech och majoritär fir de Xavier Bettel als Premier géifen ausschwätzen, gesinn hir eege Leit éischter méi wäit hannen. Sou géifen nëmme 5% den aktuellen Nohaltegkeetsminister François Bausch am Staatsministère gesinn. De Justizminister Felix Braz kéim op 11%.