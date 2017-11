Am Oktober haten hei am Land am ganzen 194 Persounen eng Demande op International Protektioun gemaach.

De Chiffer ass am Verglach mam Mount virdrun relativ stabel bliwwen. Zanter Januar goufe ronn 1.900 Demande gestallt. 938 kruten de Statut vum Refugié accordéiert. Iwwer 360 goufen nees an déi Länner zeréck geschéckt, wou si eng éischt Demande op Protektioun gestallt haten. Weider 68 Refugiéen hu musse forcéiert ginn d'Land ze verloossen, 280 hunn op een fräiwëllege Retour gesat.



D'Majoritéit vun de Refugiéë koumen de leschte Mount aus Serbien an dem Kosovo, respektiv aus Georgien an dem Irak. Donieft goufen am Oktober 52 Persounen aus dem Erithrea iwwer Italien hei am Land relokaliséiert. De Grand-Duché ass och sengen Engagementer nokomm, wat den Tierkei-Deal betrëfft. Sou goufen am Laf vun dësem Joer bis ewell 182 Flüchtlingen, majoritär aus Syrien reinstalléiert. Si all kruten direkt de Statut vum Refugiée accordéiert.