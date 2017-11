An enger vun de Petitioune gëtt gefuerdert, dass eng prioritär Sim-Kaart fir d'Urgencë-Servicer agefouert gëtt, dëst am Fall vun engem Attentat oder enger Naturkatastroph. Zil dovu wier, dass Dokteren, Polizisten, Pompjeeë matenee kënne kommunizéieren, och wann den Telefonsreseau komplett iwwerlaascht ass.



Een anere Petitionär fuerdert, dass d'Summerzäit endlech ofgeschaaft gëtt an d'Wanterzäit dat ganzt Joer iwwer gëllt.



Mëttel an och méi grouss Geschäfter sollen an Zukunft opgefuerdert ginn, Liewensmëttel an Emballagen ze verkafen op deene Pfand gefrot gëtt. An enger Petitioun gëtt gefuerdert, dass dëst sollt fir Mëllech, Waasser, Jughurt oder och Conserve gëllen. Dem Petitionär no, kéint esou eng Mesure hiren Deel dozou bäidroen, dass manner Verpackungen ewechgehäit ginn.



Fir d'Zuel vun de Verkéiersdoudegen op e Minimum ze reduzéieren, fuerdert ee weidere Petitionär, dass méi Leitplanke laanscht Bam-Alléeë sollen installéiert ginn. Op kritesche Plaze kéinten och Leitplanken an der Mëtt vun der Strooss opgeriicht ginn, fir déidlech Kollisioune mam Géigeverkéier ze verhënneren.



Ordonnancë sollten nach just um Computer geschriwwe ginn, fir sou eng besser Lisibiliéit fir Dokteren, Apdikter, Fleegeservicer an och de Patient selwer ze garantéieren. Och dat ass eng Petitioun, déi vun en Donneschdeg un um Site vun der Chamber kënnen ënnerschriwwe ginn.



Fir dass eng Petitioun et an de Chamberplenum packt, muss se vu minimum 4.500 Leit ënnerschriwwe ginn. Dee Moment kënnt et zu engem ëffentlechen Debat. Dat war bis ewell 22 mol de Fall.