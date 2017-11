Dass Alkohol an Iwwergewiicht och dozou bäidroen de Kriibsrisiko an d'Luucht ze setzen, ass ville Leit net bewosst.

© Nadine Gautier / RTL Radio Lëtzebuerg

Deen Deel vun der Populatioun (Persounen iwwert 65 Joer), déi am meeschte vum Kriibsrisiko concernéiert sinn, ass deen deen am mannsten iwwert d’Kriibssymptomer Bescheed weess. Dës Conclusioun aus enger néier Etüd vun der Fondation Cancer beonrouegt déi Responsabel. Virun allem och well gutt Heelungschance mat der Fréierkennung zesummenhänken.

Aus der representativer Etüd, déi vun TNS Illres gemaach gouf, geet ervir, datt d’Leit sech bewosst si wéi een Afloss den Tubak oder zum Beispill d’Sonn op de Kriibsrisiko hunn, datt deen doduercher an d’Luucht geet. Allerdéngs soen sech awer zum Beispill 51 Prozent vun de Befroten domadder d’Accord, datt d’Loftverschmotzung an de Stied genausou schlecht fir de Kierper ass, wéi eng Zigarette. Besonnesch d’Fëmmerten denken dat - een "Irrglauben".

Allerdéngs ass och erstaunlech, datt vill Leit déi Gefor net esou beim Alkohol oder dem Iwwergewiicht gesinn, zwee Kriibsrisiken déi guer net ze negligéiere sinn. Nëmmen 39 Prozent vun de befrote Leit soen, datt den Alkohol ee Risikofacteur mat engem groussen Impakt ass.