© Didier Weber / RTL Télé Lëtzebuerg

Promotioun Lëtzebuerger Sprooch / Reportage Monique Kater



Wat haalt Dir eigentlech vum Lëtzebuergeschen? Wat ass eis Sprooch, wéi wichteg ass se an eiser Multikulti-Gesellschaft, gehéiert se och haut nach zu eiser Identitéit? Wann dëst Thema iech intresséiert, kënnt a sollt der d'nächst Joer tëscht der Fuesent an Ouschtere bei de Bierger-Foren dobäi sinn, déi d'Regierung organiséiert. Dës Initiative ass en Deel vun der Strategie fir d'Promotioun vun eiser Sproch, déi e gesetzleche Kader wäert kréien. Am Gesetzprojet gëtt en Zenter fir d'Lëtzebuerger Sprooch annoncéiert. A 4 Experte këmmere sech ëm d'Promotioun vun eiser Sprooch.

Den Intressi un der Lëtzebuerger Sprooch ass esou héich wéi nach ni, seet den Educatiounsminister, a mengt domadder de Wëlle se z'erfuerschen a wëssenschaftlech ze dokumentéieren, mee et wéilt ee se och a sengem Alldag hunn, se schwätzen, se liewen. Fir de Claude Meisch ass déi Loscht op eis Sprooch, iwwerall an eiser Gesellschaft ze spieren.

Ass dat net awer e gudde Krack Wonschdenken? Kann d'Lëtzebuerger Sprooch iwwerliewen, an Zäite vu Globaliséierung? Jo, mengt de Minister, et sollt ee sech awer net méi drop verloossen, dass d'Kanner vun de Net-Lëtzebuerger eis Sprooch automatesch léieren, well se an eis Schoule ginn.



D'Lëtzebuergescht brauch also méi eng grouss Plaz an eisem Alldag – esou wënscht sech et d'Regierung a schéckt e Gesetzprojet iwwer d'Promotioun vun der Lëtzebuerger Sprooch op den Instanzewee. Deen Text ass de gesetzleche Kader fir d'Iddien, respektiv di 40 Mesuren aus enger Strategie, déi am Mäerz erauskoum ass. Zum Beispill steet do dran, dass méi Leit gebraucht ginn, fir Couren ze halen. Mat 7.500 Erwuessenen, déi den Ament am Gaang wieren eis Sprooch ze léieren, ass d'Demande enorm, freet sech de Claude Meisch.

Do hëlleft vläicht als Motivatioun, dee Nationale Präis, mat deem d'Regierung an Zukunft déi ka belounen, déi sech speziell fir d'Lëtzebuergescht asetzen.

Den Exposé des Motifs am Gesetzprojet, also d'Erklärung firwat een hei e Gesetz wëllt, ass iwwregens – an esou eppes gouf et nach ni – net op franséisch, mee op Lëtzebuergesch geschriwwen.