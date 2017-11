Gemengt si Firme wéi Google, Amazon oder Apple, déi am digitale Beräich aktiv sinn.



Lëtzebuerg géif d'Propositiounen vun der Kommissioun an deem Beräich blockéieren, bedauert de fréiere Lëtzebuerger Premier am Interview um Internetsite vum Paperjam a warnt säi Successeur: Sollt dee just ëmmer "Nee" soen, hätt e keen Afloss op d'Architekture vun der globaliséierter Welt.



De Jean-Claude Juncker versteet, eegenen Aussoen no, net firwat déi Lëtzebuerger Regierung et net dem franséische President Macron no mécht mat deem een eng intim Frëndschaft revendiquéiert. Et wier wéi gesot en historesche Feeler fir d’Beneficer vu Multinationalen net appropriéiert besteieren ze wëllen, déi op der ganzer Welt aktiv sinn an net déi Steiere bezuelen déi se missten.







D'EU-Kommissioun wëll, dem Paperjam no, Uganks des Joers nei Propositioune fir méi eng gerecht Besteierung an der digitaler Wirtschaft maachen. De Jean-Claude Juncker strieft en internationalen Accord bis d'Fréijoer un. D'Europäesch Unioun misst prett sinn an dësem Beräich mam gudde Beispill virzegoen, sou de Kommissiounspresident am Interview.