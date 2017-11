Op den Dësch koumen ënnert anerem Pläng fir eng méi aussergewéinlech Vëlospist, eng nei performant Bus-Linn fir de Süden an eng weider Tram-Extensioun an der Stad.



E weideren Aarm vum Tram kéint d'Gare an Hollerech matenee verbannen. Ponts et Chaussées proposéieren, fir d'Schinnen duerch den neie Quartier ze leeën, deen um a ronderëm dem Site vum Tubaksproduzent Heintz Van Landewyck entsteet.



Eng weider Iddi ass eng direkt Vëlospist, déi déi zwou gréisst Stied vum Land bal matenee kéint verbannen, seet d'Josée Lorsché, Presidentin vun der Nohaltegkeetskommissioun: Eng Express-Pist laanscht d'Escher Autobunn vun Esch bis Leideleng.



En anere Plang fir eng besser Mobilitéit am Minette ass e sougenannte "Bus à haut niveau de service", dee soll vun Diddeleng bis Rodange fueren. Dat mat enger Kapazitéit vu bis zu 30.000 Voyageuren den Dag.



Um Donneschdeg gouf och iwwer e Park and Ride Waasserbëlleg geschwat, oder d'Re-Amenagementsaarbechten op der N7 am Uelzechtdall an déi am Rondpoint Iergäertchen.



Verschidde Projete si scho wäit fortgeschratt, bei anere wier een nach am Ufanksstadium, heescht et.



Iwwert déi komplett Lëscht vu Ponts et Chaussées esou wéi och vu Bâtiments publics an CFL wäert dann nach virum Budget an enger Orientéierungsdebatt um Krautmaart diskutéiert ginn, d'Chamber léisst der Regierung duerno eng Motioun zoukommen.