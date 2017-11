© Police Lëtzebuerg

D'Police hunn dee verdächtege Mann spéider an der Rue de Bettembourg zu Rieds gestallt. Ma do virdrun huet hien eng Posch an d'Hecke gehäit.



Nodeems de Verdächtege kontrolléiert gouf, koum eraus, dass hie sech guer net duerft op Lëtzebuerger Territoire ophalen. Dernieft huet sech erausgestallt, dass déi Posch, déi hie bei sech hat, aus engem Auto geklaut gi war, deen net zougespaart war. Och aus 2 aneren, net zougespaarten Autoen, hat de Mann Géigestänn matgoe gelooss.



Op Uerder vum Parquet gouf de Mann festgeholl an déi zoustänneg Autoritéite goufen informéiert.



D'Police erënnert an deem Kontext nach emol drun, dass si op Zeien ugewise sinn, wéi am Fall vun dësem Onéierlechen. Et soll een och nom Verloosse vu sengem Gefier kontrolléieren, ob een dësen zougespaart huet, fir et Brigangen net sou liicht ze maachen.



D'Police mécht och nach een Zeienopruff am Zesummenhang mat de sécher gestallte Géigestänn, déi de Mann bei sech hat. Sämtlech Persounen, déi hire Besëtz op der Foto erëmerkennen, solle sech bei der Escher Police um 4997-5500 mellen.