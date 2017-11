Sur invitation du ministre des Affaires étrangères et européennes du Luxembourg, Jean Asselborn, le ministre des Affaires étrangères de l’Ukraine, Pavlo Klimkin, s’est rendu à Luxembourg le jeudi 16 novembre 2017 pour une visite de travail.

Cette visite s’inscrit dans le cadre du 25e anniversaire de l’établissement de relations diplomatiques entre le Luxembourg et l’Ukraine. Se félicitant de l’excellente qualité des liens bilatéraux entre le Luxembourg et l’Ukraine, les ministres ont discuté des moyens concrets permettant de développer davantage encore les coopérations mutuellement bénéfiques, notamment dans les domaines économiques et commerciaux, de la finance, de la logistique ainsi que de la recherche. Dans ce contexte, les deux parties se sont félicitées de l’accomplissement des procédures de ratification de la Convention bilatérale tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune. Les deux parties ont également fait le point sur le soutien financier bilatéral accordé par le Luxembourg à l’Ukraine, notamment dans le domaine humanitaire et dans la cadre du Fonds pour la réalisation d'un massif de protection à Tchernobyl.

Les discussions du ministre Asselborn avec son homologue ukrainien, Pavlo Klimkin, ont également porté sur la situation en Ukraine ainsi que sur la crise dans l’est du pays et les derniers développements dans la région du Donbass.

« Le Luxembourg reste inébranlable dans son soutien à l'indépendance, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine » a rappelé le ministre Asselborn, faisant référence au conflit dans le Donbass et à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol. Condamnant fermement toutes les violations de l'accord de cessez-le-feu dans l'Est de l'Ukraine, Jean Asselborn a déploré l’impasse dans laquelle se trouve la mise en œuvre des accords de Minsk, tout en appelant les parties au conflit à raviver les travaux au sein du Groupe de contact trilatéral, mais aussi dans le format Normandie.

Face à la situation déplorable sur le terrain, le chef de la diplomatie a rappelé que « l'Ukraine doit rester une priorité» et a exhorté les parties à renouveler leur engagement en faveur d'un cessez-le-feu durable, d'un retrait des armes lourdes de la zone du conflit et d'un accès sans entrave, sûr et fiable à tous les territoires pour la mission spéciale d'observation de l'OSCE.

Les discussions des ministres se sont également portées sur les réformes dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord d’association avec l’UE. Se félicitant des progrès réalisés par le gouvernement ukrainien, Jean Asselborn a encouragé l'Ukraine à poursuivre de manière déterminée sur sa lancée, « beaucoup de bonnes choses ont été réalisées mais il reste aussi encore beaucoup à faire ». A cet égard, il a salué le plan d'action pour la réforme 2017-2020, initié par le gouvernement ukrainien en espérant des résultats rapides.

Dans la perspective du sommet du Partenariat Oriental qui aura lieu la semaine prochaine à Bruxelles, les échanges du vues des ministres ont ensuite permis de faire le point de manière approfondie sur les relations avec l’Union européenne ainsi que sur les derniers développements dans la région.