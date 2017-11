Reportage: matt der Schoulklass op AntiGaspi-Expo (16.11.2017) Intelligent Akafen, d’Killketten net ënnerbriechen, Verfallsdatum richteg interpretéieren oder de Frigo ëmmer richteg opgeraumt hunn ...

Hei an der Primärschoul um Kuebebongert zu Nidderfeelen ginn d’Kanner fréi genuch op dës Problematik opmierksam gemaach, e Problem, deen deene meeschten awer scho bekannt ass.Duerch eng spilleresch Aart an Weis kréien déi Jonk hei gewisen, wéi een prioritär emol richteg akeeft an dono wéi een d’Iesswuere richteg portionéiert, fir esou mann ewéi méiglech Reschter ze hunn. Eng Ausstellung, déi net nëmmen de Kanner eppes Neies bäibréngt, mä och onsereen staunen deet.Eng Initiativ vum Ministère an der Gemeng, déi fréi genuch déi Jonk sensibiliséiere soll, fir op d’Problematik vun der Liewensmëttelverschwendung opmierksam ze maachen.E Projet, dee gutt an der Primärschoul ukomm ass, esou hunn déi meescht elo schonn eng Iddi, wéi si dozou bäidroe kënnen.