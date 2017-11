Wéi d'Police matdeelt, hätte sech um Donneschdeg de Moien direkt dräi Leit gemellt, deenen hir Autoe geklaut goufen.Dobäi handelt et sech em e groen BMW X5 mat de Placken HX8749, e groen Toyota Landcrusier mat de Placken CX7920 an e schwaarze Porsche Macan S mat de Placken PU7923. All d'Informatioune si fir de Service de Recherche et d'Enquête Criminelle zu Dikrech ënnert der Nummer 4997-8800.Weider mécht d'Police drop opmierksam, datt d'Keyless-Systemer vum Auto net sécher sinn, well se mat spezielle Geräter kënnen ëmgoe ginn:In diesem Zusammenhang erinnert die Polizei daran, dass die Keyless-Systeme von Pkw's nicht absolut sicher sind. Es ist den Pkw-Dieben mit speziellen Geräten möglich, das Funksignal des Fahrzeugschlüssels abzufangen und es an das Fahrzeug weiterzuleiten, ohne im Besitz des Fahrzeugschlüssels zu sein. Die Polizei rät somit, die Fahrzeugschlüssel mit Keyless-System möglichst nicht im Eingangsbereich des Hauses aufzubewahren, beziehungsweise die Schlüssel in Alu-Folie oder in speziellen Schlüsselboxen aufzubewahren, damit das Signal nicht von unbefugten Personen abgefangen, beziehungsweise zum Fahrzeug weitergeleitet werden kann.