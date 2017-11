© afp

Méi Attacke géint Mënschrechtsverdeedeger / Rep. C. Lemmer



Amnesty International Lëtzebuerg schwätzt vun enger Kris, vun ëmmer méi brutalen Attacken géint déi, déi sech fir d'Mënscherechter asetzenDéi lescht Méint ass d'Situatioun méi schlëmm ginn, seet de Stan Brabant, Direkter vun Amnesty International Lëtzebuerg.

Dat geschitt a Länner, wéi der Tierkei, wou zum Beispill déi Responsabel vun Amnesty verhaft goufen. De Stan Brabant schwätzt vun enger "Koalitioun" vun totalitäre Staaten, déi sech zesumme gedoen hätten. Déi hätte sech quasi als „Koalitioun“ zesumme gedoen. Dat huet een zum Beispill bei der Generalversammlung vun der Uno gesinn oder och nach dës Woch, wou eng Partie Länner d'Résolution sur les défenseurs des droits humains probéiere mat alle Mëttelen ze stoppen.

Do dergéint muss a soll ee sech wieren, fuerdert Amnesty. E Minister kann d'Mënscherechter bei internationale Gespréicher uschwätzen. Dat hat och scho Succès. Lëtzebuerg huet hei schonn eng Partie interessant Saache gemaach. Am September war de Jean Asselborn op Visite a Moldawien. Hei huet den Ausseminister säin Homolog gesinn an um Enn gouf e Projet de Loi iwwert d'ONGen zeréckgezunn. E Projet de loi, deen net am Aklang mat der Defense vun de Mënscherechter war, sou de Stan Brabant.

Mä och jidderee vun eis ka sech mobiliséieren. Andeems ee sech fir Mënscherechtsverdeedeger asetzt, Petitiounen ënnerschreift, e Bréif u Regierunge schreift oder Initiativen op de soziale Medien ënnerstëtzt.

Amnesty lancéiert och vum 29. November bis den 10. Dezember e Festival fir d'Mënscherechter hei zu Lëtzebuerg.

De komplette Programm fënnt een um Internetsite vun Amnesty International Lëtzebuerg.