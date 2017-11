Le 16 novembre 2017, le ministre de l’Intérieur, Dan Kersch, a procédé à l’assermentation des collèges des bourgmestre et échevins des communes d’Echternach, de Lenningen, Rambrouch, Rumelange, Schuttrange, Steinfort, Vichten, Waldbredimus, Weiswampach, Wincrange et Wormeldange.



À quatorze heures-trente, 11 bourgmestres et 22 échevins ont prêté entre les mains de Dan Kersch, ministre de l’Intérieur, le serment prescrit par l’article 6 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 dont la formule est la suivante:



«Je jure fidélité au Grand-Duc, d’observer la Constitution et les lois du pays, et de remplir avec zèle, exactitude, intégrité et impartialité les fonctions qui me sont confiées» à savoir:



pour la Ville d’Echternach:



Monsieur Yves Wengler, nommé aux fonctions de bourgmestre par arrêté grand-ducal du 10.11.2017;

Monsieur Ben Scheuer, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 16.11.2017;

Monsieur Luc Birgen, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 16.11.2017. pour la commune de Lenningen: Monsieur Arnold Rippinger, nommé aux fonctions de bourgmestre par arrêté grand-ducal du 28.10.2017;

Monsieur Joël Wagener, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 16.11.2017;

Monsieur Marc Thill, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 16.11.2017. pour la commune de Rambrouch: Monsieur Antoine Rodesch, nommé aux fonctions de bourgmestre par arrêté grand-ducal du 10.11.2017;

Madame Myriam Binck, nommée aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 16.11.2017;

Monsieur Mike Bolmer, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 16.11.2017. pour la Ville de Rumelange: Monsieur Henri Haine, nommé aux fonctions de bourgmestre par arrêté grand-ducal du 10.11.2017;

Madame Viviane Biasini, nommée aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 16.11.2017;

Monsieur Jean-Pierre dit Edmond Peiffer, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 16.11.2017. pour la commune de Schuttrange: Monsieur Jean-Paul Jost, nommé aux fonctions de bourgmestre par arrêté grand-ducal du 10.11.2017;

Monsieur Claude Marson, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 16.11.2017;

Monsieur Victor Back, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 16.11.2017. pour la commune de Steinfort: Monsieur Guy Pettinger, nommé aux fonctions de bourgmestre par arrêté grand-ducal du 10.11.2017;

Monsieur Sammy Wagner, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 16.11.2017;

Monsieur Yann Wunsch, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 16.11.2017. pour la commune de Vichten: Monsieur Jean Colombera, nommé aux fonctions de bourgmestre par arrêté grand-ducal du 28.10.2017;

Monsieur Camille Scheuren, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 16.11.2017;

Madame Rita Junk-Reuter, nommée aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 16.11.2017. pour la commune de Waldbredimus : Monsieur Louis Oberhag, nommé aux fonctions de bourgmestre par arrêté grand-ducal du 10.11.2017;

Madame Trine Guldager Madsen, nommée aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 16.11.2017;

Monsieur Jean Thiltges, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 16.11.2017. pour la commune de Weiswampach: Monsieur Henri Rinnen, nommé aux fonctions de bourgmestre par arrêté grand-ducal du 10.11.2017;

Monsieur Norbert Morn, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 16.11.2017;

Monsieur Michel Deckenbrunnen, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 16.11.2017. pour la commune de Wincrange: Monsieur Marcel Thommes, nommé aux fonctions de bourgmestre par arrêté grand-ducal du 10.11.2017;

Monsieur Alex Thillens, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 16.11.2017;

Monsieur Lucien Meyers, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 16.11.2017. pour la commune de Wormeldange: Monsieur Max Hengel, nommé aux fonctions de bourgmestre par arrêté grand-ducal du 28.10.2017;

Monsieur Mathis Ast, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 16.11.2017;

Madame Martine Schmit, nommée aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 16.11.2017.