De 14. November 2016 huet den Ekonom Jeremy Rifkin seng Etude fir d'Zukunft vu Lëtzebuerg virgestallt. © RTL (Archiv)

Viru ronn engem Joer huet den amerikanesche Ekonom Jeremy Rifkin seng drëtt industriell Revolutioun fir Lëtzebuerg virgestallt a n d'Pist fir d'Zukunft gezeechent. Zënterhier gouf op villen Niveauen iwwert d'Etude diskutéiert, déi d'Dräier-Regierung jo an Optrag ginn hat.



En Donneschdeg de Mëtteg gouf eng éischte Kéier am Chamberplenum driwwer geschwat, am Kader vun enger Konsultatiounsdebatt.



Fir de Fraktiounschef vun der CSV Claude Wiseler ass et net ze verstoen, datt d'Chamber net éischter, respektiv net méi mat agebonne gouf.



Och nom Rappel vun de konkrete Moossname vum Wirtschaftsminister Etienne Schneider gesäit d'CSV de Rifkin-Modell vu Muer méi skeptesch, ewéi d'Regierung. De Claude Wiseler fënnt bei deem, wat zejoert gepriedegt gi wier a wouriwwer zënterhier debattéiert gëtt, net vill Neies.





Et sollt een och näischt verkafen, bei deem een net sécher ka soen, datt et ze halen ass. D'Ziler fir d'Elektromobilitéit an den ëffentlechen Transport wieren zum Beispill utopesch. Och d'Debatt, wéi vill Wuesstem datt Lëtzebuerg iwwerhaapt packt, misst gefouert ginn.De Minister Etienne Schneider versteet net, datt sech elo op eemol iwwer ze vill Wuesstem opgereegt gëtt.

Et wéilt een eben net, ewéi d'CSV et scho mol proposéiert hätt, d'Rente kierzen, esou de Minister.Allgemeng gouf en Donneschdeg de Mëtteg queesch duerch d'Faarwen e qualitative Wuesstem gefuerdert.Fir d'Viviane Loschetter vun deene Gréngen ass et essentiell, datt an Zukunft bei all Projet den Impakt op d'Nohaltegkeet muss gekuckt ginn. D'Fraktiounscheffin vun der Regierungspartei schwätzt vun engem Gestaltungsprozess fir Lëtzebuerg, op deem opgebaut ka ginn, deen op verschiddene Punkte gutt developpéiert wier, op anere manner, déi sozial Dimensioun wier zum Beispill nach net sou kloer.Genee op deem Punkt maachen „Déi Lénk“ sech Suergen, erkläert den Deputéierte Marc Baum.

Ganz schaarf Wierder fënnt iwwerdeems d'ADR um Riednerpult. Mir wëlle keen Experimentéierlaboratoire vum Här Rifkin sinn, seet zum Beispill den Deputéierte Roy Reding. Et wieren Iwwerleeungen, Perspektiven, Meenungen, awer net méi, wéi dat.