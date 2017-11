Bei der "NewSpaceEurope" kommen um Donneschdeg an e Freideg all wichteg Acteuren aus dem Beräich vun der Weltraumindustrie um Kierchbierg beieneen.

ESA-Generaldirekter Jan Wörner um Plateau vun der Télé (16.11.2017) Bei der "NewSpaceEurope" kommen um Donneschdeg an e Freideg all wichteg Acteuren aus dem Beräich vun der Weltraumindustrie um Kierchbierg beieneen.

Op Initiative vum Wirtschaftsministère kommen eng 60 Acteuren aus der kommerzieller Raumfahrtindustrie op der éischter europäescher Weltraum-Konferenz der "NewSpaceEurope" zu Lëtzebuerg zesummen. Et ass déi éischt Konferenz vun deem Genre ausserhalb vun den USA. Ënnert den Intervenanten d'Presidente vu SpaceX, der SES an de Generaldirekter vun der europäescher Raumfahrtagence ESA. De Jan Wörner huet am Interview mat Télé Lëtzebuerg d'Initiative vum Grand-Duché a Saache Weltraumressourcen duerchaus begréisst.

Lëtzebuerg ass zanter 2005 ee vun 22 Memberlänner vun der ESA. Zanter enger gewëssener Zäit huet sech de Grand-Duché jo besonnesch de Space Mining op de Fändel geschriwwen. Uganks August ass den deementspriechende Gesetzkader a Kraaft getrueden an net méi spéit wéi e Mëttwoch, huet den Etienne Schneider annoncéiert, datt sech déi 7. Entreprise an deem Beräich elo hei am Land néierléisst. Den Interessi doriwwer eraus wier ongebrach.



An den A vum Generaldirekter vun der ESA, Jan Wörner, huet sech Lëtzebuerg duerch dës Efforten duerchaus als ee vun de weltwäiten Acteuren am Weltraum etabléiert. De Chef vun der europäescher Raumfahrtagence stäipt dem Etienne Schneider kloer de Réck.



Wichteg wier de politesche Wëllen, deen duerch d'Space-Mining-Gesetz ausgedréckt gëtt, an d'Magnéitkraaft déi Lëtzebuerg doduerch ausdréckt, sou de Jan Wörner, deen d'Raumfahrt allgemeng an engem Wandel gesäit.





"New Space Europa"-Konferenz (16.11.2017) Onkommentéiert Bildmaterial

De Generaldirekter vun der ESA huet en Donneschdeg net nëmmen iwwert d'Visioune vun der europäescher Weltraumagence, ma spezifesch och iwwert en Duerf um Mound geschwat. Dat ass en internationaalt Konzept, wat nach ganz vague ass, bei deem sech awer schonn 150 Acteure vun der ganzer Welt bedeelege wëllen. Wien Duerf um Mound seet, deen denkt natierlech direkt un Infrastrukturen a Ressourcen déi gebraucht ginn. De Jan Wörner hält et an deem Sënn fir ganz realistesch, datt an Zukunft effektiv Ressourcen am Weltall ofgebaut a genotzt ginn.De Grand-Duché strieft bekanntlech en internationale gesetzleche Kader, um Niveau vun der UNO a Saachen Weltraumressourcen-Ofbau un. Deementspriechend Accorde goufen zum Beispill scho mat Portugal ënnerschriwwen. Ee weidere soll am Kader vun der Staatsvisite a Japan nokommen. Gespréicher mat China sinn nach amgaangen.

Iwwerbléck vun de Lëtzebuerger Weltraumaktivitéiten