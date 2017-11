Ee Joer Prisong, wouvun en Deel fest soll sinn, an eng ugemoosse Geldstrof: Dat gouf um Geriicht an der Stad fir e 46 Joer ale Mann gefrot, dee sech wéinst 5 Affäre vun aggressivem Heeschen ze veräntweren hat.

Zu deene 5 Tëschefäll war et tëscht Mäerz an August zejoert an der Stad, zu Leideleng an zu Rodange komm. Dem Vertrieder vum Parquet no soll en Deel vun der gefuerderter Prisongsstrof fest sinn, well de Mann seng Doten net wierklech bereie géif.

Heesche viru Geriicht / Reportage Eric Ewald



Dem Mann seng Serie hat am Mäerz d'lescht Joer zu Leideleng ugefaangen, wéi hien e CFL-Kontroller menacéiert hat. De Beschëllegte war dee Moment vun 3 Frae begleet. Bei der Kontroll vun de Billjeeën haten déi 4 där awer nëmmen 3. Wéi den Zuch zu Leideleng gehalen huet, wollt de Mann net bezuelen an ass erausgeklommen. Nodeems den Zuchagent hie gestoppt hat, gouf dee verbal menacéiert a bespaut, wourops den Ugeklote fortgelaf ass. Kuerz Zäit drop si sech déi zwee zu Rodange nees iwwert de Wee gelaf, an och hei koum et erëm zu Menacen. An deem Kontext huet de Me Melvin Roth als Affekot vum Kontroller a vun de CFL zesumme ronn 21.500 € Schuedenersatz gefrot.

Mat deenen zwee Faite war et awer nach net gedoen, well et koumen nach 3 anerer an der Stad dobäi, an zwar an der Groussgaass, op der Plëss an an der Kathedral. Wat deen op der Plëss ugeet, sot e Polizist, den Heeschert wär um Kommissariat, op deen d'Police hie matgeholl hat, ëmmer méi nervös ginn. Hien hätt och d'Poliziste bedreet, wat hie regelméisseg maache géif. En aneren Zeien dann hat dem Beschëllegte seng Bekanntschaft an der Kathedral gemaach. Do hat deen drop insistéiert, dass d'Leit him eppes sollte ginn. Den Zeien, deen den Ugekloten doropshin ugeschwat hat, wär vun deem ewechgedréckt a bedreet ginn. D'Police, déi vum Zeie geruff gi war, wär du komm an hätt de Mann matgeholl.

Deen huet erkläert, 4 Kanner ze hunn an zanter 2-3 Joer ze heeschen. Ausser dem Vernenne vum Zuchkontroller huet de Mann näischt zouginn a betount, dass hien dat, wat him virgehäit gëtt, net gemaach hätt.

Fir de Vertrieder vum Parquet dogéint géif sech de Beschëllegten ëmmer als Affer duerstellen, sech awer ni froen, ob hien duerch säi Verhalen net Affer hannerloosse géif. A wann näischt méi goe géif, da géif de Mann ebe späizen.

D'Uerteel gëtt den 30. November gesprach.