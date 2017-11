© Val Wagner / RTL (Archiv)

Dat gouf de Mëttwoch am Regierungsroot festgehalen.



Am Juli zejoert gouf jo decidéiert, datt een ee Joer laang maximal 10,5 % Steieren op enger Plus Value op Immobilie muss bezuelen. De méigleche maximalen Taux läit dem Gesetz no bei 42 Prozent.



Dës Mesure, fir d'Leit ze motivéieren, hir Immobilien op de Marché ze ginn an d'Offer u Wunnengen esou ze stäerken, gëtt also bis Enn 2018 verlängert.