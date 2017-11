© RTL Télé Lëtzebuerg / Didier Weber

Avis Salariatskammer / Reportage Pit Everling



© RTL Télé Lëtzebuerg / Didier Weber © RTL Télé Lëtzebuerg / Didier Weber « ZréckWeider »

Fir d'CSL gouf am Budgetsprojet fir dat anert Joer d'Geleeënheet verpasst fir am soziale Beräich den Hiewel unzesetzen.Am Avis vun der Chambre des salariés heescht et, datt déi wirtschaftlech Situatioun carrément excellent ass, zemools am internationale Verglach stéinge mer gutt do, notamment wat d'Croissance ugeet.Bei der gerechter Ëmverdeelung vum geschafene Räichtum géif et awer weiderhin zolitt haperen, seet de Sylvain Hoffmann vun der CSL.De Wuesstem an d'Produktivitéitsgewënner kéimen net bei de Salariéen un. Bei de sozialen Indicateure gesäit d'Situatioun zu Lëtzebuerg dann och net sou gutt aus, seet den CSL-President Jean-Claude Reding. Zuel vun de Leit, deenen et hei am Land net esou gutt geet, géing nämlech an d'Lut goen.Den Taux de risque de pauvreté zum Beispill géing an d'Lut, grad ewéi d'Inegalitéiten an d'Unzuel vun deene Chômeuren, déi net indemniséiert ginn.No enger gerechter Ëmverdeelung vum Patron eriwwer bei de Salarié sollt fir d'CSL an enger zweeter Phas, och iwwer politesch Mesuren nogeduecht ginn, wéi eng méi gerecht Steierpolitik, eng Augmentatioun vum Mindestloun oder verbessert Sozial-Transferten.Ervir ze hiewe sinn nach Remarquen zu Steiermesuren an zwar, datt déi flou Annonce vu Changementer bei de Stock Options net zefriddestellend wier, do kriten nach ëmmer Leit Faveure gemaach, och den Abattement fir Hybridautoe kéim éischter Leit ze gutt, déi vill Revenuen hätten, bedauere se bei der Salariatskammer.