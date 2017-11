An de leschte Joere gouf et tëscht Lëtzebuerg an Düsseldorf keng direkt Zuchverbindung méi. Dat wäert sech elo nees änneren.

E Samschdeg ass den 1. direkten Zuch nees vu Lëtzebuerg iwwer Tréier, Koblenz a Köln op Düsseldorf gefuer.Vum 10. Dezember u fiert dann 1 Zuch pro Dag vu Lëtzebuerg bis op Düsseldorf an am Nomëtteg fiert en nees zeréck.Duerch déi nei Direktverbindung sollen d'Stied Lëtzebuerg, Tréier, Koblenz an Düsseldorf méi no zesummewuessen. Déi nei Zuchlinn gëtt vun der Deutschen Bahn an den CFL an Zesummenaarbecht mam Lëtzebuerger Ministère fir nohalteg Entwécklung an Infrastruktur, dem Ministère fir Wirtschaft, Landwirtschaft a Wäibau a Rheinland-Pfalz an dem Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord erméiglecht.