Den Tëschefall war net direkt public gemaach ginn, well e keen direkten Impakt op de Fluchverkéier hat.

Beim Tanke vu senger Maschinn hat e Fluchschüler op engem vun de Parkingen laanscht d'Startbunn technesch Problemer mat de Bremsen, sou dass de Fliger noeneen zwee Schëlder ze pake krut. D'Maschinn gouf vum Fluchschüler, deen alleng am Cockpit war, immobiliséiert, den Tower an d'Pompjeeë vum Findel avertéiert an d'Piper 28 gouf depannéiert, wëll de lénke Flillek an engem Panneau hänke bliwwe war.

Den Tëschefall gouf eis vun der DAC, der Direction de l'Aviation Civile, confirméiert. D'DAC an d'Administration de l'Enquête Technique waren och sur place, wéi Dënschdes, de 26. September, dëse Virfall um Findel war. De Fluchverkéier war zu kengem Abléck affektéiert.

Kee Verglach also mam Incident vum 29. August, wéi e Sportsfliger nieft der Landepist erofgaangen war an de Fluchhafen hat misste während 4 Stonne gespaart ginn. Deemools haten 10 Luxair-Vole missten op Hahn a Léck deviéiert ginn. Käschten, déi d'Airline mat bis zu 350.000 Euro chiffréiert hat. Vun de rosene ronn 1.100 concernéierte Passagéier net ze schwätzen.