Et handelt sech dobäi ëm Produiten, déi am Auchan, Colruyt a Cora zanter dem August 2017 verkaf goufen.

Opgepasst wann Dir Béchse kaaft hutt mat enger Dosen ZWAN-Wirchtescher an Tomatenzooss. Do kënne geféierlech Bakterien dra sinn. D'Konservebéchse goufen net genuch steril gemaach. Et soll een déi op kee Fall iessen.



Concernéiert sinn d'Béchsen, déi zanter dem August 2017 am Auchan, Cora a Colruyt verkaf goufen.



Erreur de production concernant des boîtes de conserve de saucisses Zwan (17.11.2017)

Communiqué par: ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs

Suite à une erreur de production, des boîtes de conserve de saucisses Zwan ont été trop peu stérilisées.

Il s'agit du produit suivant:

Zwan, 12 saucisses à la sauce tomate

Date de péremption: le 20.01.2020, le 07.03.2020 et le 08.03.2020

Code barre: 5410033200851

Commercialisation: depuis août 2017, entre autres dans les magasins Colruyt, Cora et Auchan

Il n'est pas à exclure que d'autres opérateurs soient concernés.

Les consommateurs sont priés de ne surtout pas consommer ce produit, car une multiplication de bactéries très dangereuses pour la santé est possible.