Dat war d'Uerteel, e Freideg am Nomëtten, um Stater Geriicht an enger Affär vun onerlaabtem Zougank zu engem Datesystem.

Eemol 6 Méint Prisong mat Sursis an eng Geldstrof vu 1.500 € an eemol 3 Méint Prisong mat Sursis an eng Geldstrof vun 1.250 €: Dat war d'Uerteel an enger Affär vun onerlaabtem Zougank zu engem Datesystem. Déi zwee, e Mann an eng Fra, mussen hirem fréiere Patron, engem Hypermarché, donieft 1.000 € Schuedenersaz bezuelen.

De Mann, deen Informatiker do war, hat matkritt, dass hie sollt entlooss ginn. Am Mäerz zejoert hat hien eng Aarbechtskollegin dozou iwwerriet, hire Computer doheem benotzen ze kënnen. Doriwwer war hien an de System vum Hypermarché erakomm, hat Donnéeë geläscht an e Programm geschriwwen, duerch dee sech de ganze System vum selwe geläscht hätt.