© afp (Archiv)

Chamberkommissioun Logement / Reportage Nadine Gautier



Lëtzebuerg wiisst an net jidderee ka sech eng Wunneng leeschten. Et heescht deemno Mesuren ausschaffen, fir deem Trend entgéint ze wierken, respektiv d’Offer der Demande unzepassen. Fir de Bols um Terrain ze fillen, ze wësse wéi d’Akteuren vum Terrain denken, war e Freideg de Mëtteg eng Reunioun tëscht der Chambre de Commerce an den Deputéierten aus der zoustänneger Chamberkommissioun. Eng Stonn méi fréi war et un der Caritas hir Propose virzestellen.

An déi huet vun der Occasioun profitéiert, fir hir Problemer an der Gestion locative sociale den Deputéierte virzeleeën. Et mussen einfach méi Wunnengen zu engem abordabele Präis op de Marché kommen. Eng vun den Iddie vun der Caritas ass jo déi vun intergenerationelle Logementer. Eng Iddi, déi um Freideg zwar net ugeschnidde gouf. Dofir huet d’Caritas awer aner Propose gemaach. Déi ëffentlech Promoteure solle méi Moyenne kréien, sech allerdéngs virun allem op de Bau vu Sozialwunnenge beschränken, sou de Robert Urbé vun der Caritas.

D‘Hëllefsorganisatioun huet sech d’Accord gewisen, datt d’Privatpromoteure Logementer à coût modéré kéinte subventionéiert kréien, dann awer ënnert der Konditioun, datt si net eegenhänneg d’Locatairen dierften erauswielen.

Bleiwe mir beim Privatsecteur, dee muss virun allem méi an d’Constructioun vu Sozialwunnengen abezu ginn, erkläert de Marc Wagener vun der Chambre de Commerce. Fir dass méi Unitéiten op de Marché kënne bruecht ginn, mussen och déi Privatträger vun de staatlechen Ënnerstëtzunge kënne profitéieren.

Et sollt och méi dicht gebaut ginn an d‘Logementer, déi haut eidel sti finanziell onattraktiv gemaach ginn. Ma d’Chambre de Commerce setzt awer e bëssen tëscht zwee Still. Engersäits huet een d’Entreprisen anersäits d’Leit déi eng Wunneng sichen.

Nach 5 weider Datumer si fir Entrevue mat den Acteuren vum Terrain geplangt. E Méinde gesinn d’Deputéiert aus der zoustänneger Chamberkommissioun zum Beispill d’Staatsbeamtekammer an de Syvicol.