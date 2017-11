E Freideg den Owend ginn am Forum Geesseknäppchen d'Lëtzebuerger "Journées Sociales" lancéiert. Hei geet et ëm eis Identitéit, ëm dat wat mir sinn.

Dat klengt vläit esou net ganz sexy, mee dofir ass dat, wat do diskutéiert gëtt, méi wéi intressant, well et eis alleguerte concernéiert. Et geet ëm eis Identitéit, ëm dat wat mir sinn, wéi mer eis fillen, hei am Land, als Lëtzebuerger an als Auslänner. Jonker aus dem Nordstad Lycée an dem Lycée Aline Mayrisch diskutéiere mat Spezialiste vun der Uni Lëtzebuerg iwwer eis Identitéit vu fréier a wéi déi sech haut enger komplett anerer Realitéit muss stellen.





Journées sociales / Reportage Monique Kater



Vun enger Aktualitéit sonnergläiche wier dat Thema hei, fënnt den Organisateur. Eis Identitéit, grad an engem Land wéi Lëtzebuerg, wou all 2. mat engem Migratiounshannergrond lieft. Eis Identitéit wier eppes extrem komplexes, se geet mat eis duerch den Dag, all Dag. Wéi war et wéi mer jonk waren, wat ass anescht ginn. Fir de Sekretär vun der asbl Journées sociales du Luxembourg, Théo Péporté soll ee sech roueg heiriwwer Gedanke maachen.

Integratioun an Identitéit aus historescher, psychologescher a soziologescher Vue. Et wëllt een, op dëse Journées sociales, Jonk an Al, mee awer virun allem déi Jonk sensibiliséieren, well si, als Erwuesse vu muer, an d'Evolutioun vun eiser Gesellschaft erawuessen. E Freideg den Owend solle si, an dat géif den Théo Péporté freeën, dat soe wat si denken a wéi si sech fillen.

Wéi liewe Réfugiéen hir Identitéit iwwerhaapt als Mënsch, deen huet misse fort vun doheem? Wéi si integréieren, ouni, dass hir Identitéit drënner leit? E schwieregt, mee ganz aktuellt Diskussiounsthema e Freideg den Owend am Forum Geesseknäppchen an e Samschdeg de Moien um 8.30 Auer am Lycée Aline Mayrisch.



Jiddereen ass wëllkomm, sech op dëse Journées sociales mat Gedanken ze maachen.



De komplette Programm vun de Journées sociales fann Dir um Internetsite journees-sociales.lu.