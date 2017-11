Hei geet et op déi grouss RTL-Unicef-Säit fir de Weltkannerdag



Haut ass Weltkannerdag



Aus engem Rapport vun der Unicef geet ervir, dass et all 12. Kand op der Welt méi schlecht geet wéi sengen Elteren. Weltwäit wier fir 180 Millioune Kanner an 37 Länner d'Wahrscheinlechkeet vill méi grouss, an extremer Aarmut ze liewen, net an d'Schoul ze goen oder u Gewalt ze stierwen, wéi nach virun 20 Joer. Ursaachen dofir sinn virun allem Konflikter a Regierungen déi hiren Obligatiounen net no kommen. Am Schlëmmsten ass d'Liewensqualitéit fir Kanner am Südsudan zeréckgaangen, awer och an der Zentralafrikanescher Republik, a Syrien an am Jemen goung et de Kanner méi schlecht wéi hiren Elteren.







Hei zu Lëtzebuerg liewe knapp 22% vun de Kanner an engem Stot, deen e Budget zur Verfügung huet, dee manner wéi 60% vum Duerchschnëttsakommes ausmécht. 15% vun all de Fraen am Alter vun 18 bis 74 Joer ginn un, scho virun hirem 15. Liewensjoer Affer vu sexueller Gewalt gewiescht ze sinn. 31% vun de Kanner tëscht 11 a 15 Joer soen, dass si op d'mannst eemol am Laf vun de leschte Méint an der Schoul gemobbt goufen.



De Weltkannerdag markéiert och den Anniversaire vun der Kannerrechtskonventioun, déi 1989 vun der Generalversammlung vun de Vereenten Natiounen ugeholl gouf. Op dësem Dag mécht d'Unicef en Appell un d'Kanner weltwäit, d'Kontroll ze iwwerhuelen, sech Gehéier ze verschafen a sech mat deene Kanner op der Welt, déi am meeschte benodeelegt sinn, ze solidariséieren.



Weltwäit ginn d'Kanner haut de Kommando un, andeems si verschidde Rollen iwwerhuelen, am Beräich vun de Medien, der Politik, der Ekonomie an am Sport, fir op dréngendst Erausfuerderunge vun hirer Generatioun opmierksam ze maachen.



Mir maachen dat haut och op RTL, wou d'Kanner hir Stëmm kréien. Dee ganzen Dag komme si bei eis am Programm zu Wuert.



Ee vun den Highlighten ass awer ouni Zweiwel de Moien um 10 op 8, wann de Staatsminister Xavier Bettel als Invité vun der Redaktioun de Kanner aus der "Ärenzdallerschoul" Ried an Äntwert steet. An der Mëttesstonn dann hu mer ee Wuert Spezial mam Claude Meisch, wou d'Kanner aus dem Kanner-Gemengerot vu Sandweiler dem Educatiounsminister op den Zant fillen. Och op der Tëlee hu si den Owend en Optrëtt, wou si ënnert anerem an den Emissiounen Live Planet People an dem Magazin mat duerch de Programm féieren. Donieft bedeelege sech ronn 1.900 Kanner a Jugendlecher u Mënscheketten vun der Solidaritéit zu Gonschte vun de Rechter vun de Kanner. D’Grondschoule vu Stroossen, Munneref an Nidderaanwen, wéi och de Lycée Classique vun Dikrech, de Lycée Technique du Centre, d’Ecole Privée Sainte-Anne an d’Ecole de la Deuxième Chance bedeelege sech un dëser Aktioun.