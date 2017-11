Amplaz vun 12 a 6 Méint Prisong, respektiv ronn 2.900 € Schuedenersatz goufen e Mann an eng Fra zu 6 an 3 Méint Prisong, all Kéiers mat Sursis, an 1.000 € Schuedenersatz veruerteelt.





Dobäi kommen nach Geldstrofe vun eng Kéier 1.500 an eng Kéier 1.250 €.

D'Affär geet op d'Fréijoer 2016 zréck. Dee Moment hat de Mann, deen Informatiker an engem Hypermarché war, matkritt, dass en Dossier géint hie géif zesummegestallt ginn, en vue vun enger Entloossung. Am Mäerz zejoert hat hien dunn eng Aarbechtskollegin dozou iwwerriet, fir hire Computer doheem benotzen ze kënnen; doriwwer war hien an de System vum Hypermarché erakomm. D'Haaptreprochë waren déi, dass de Mann Saachen, déi hie betraff hunn, geläscht hätt; hien hätt doriwwer eraus Verschiddenes ëmprogramméiert, fir de System méi lues ze maachen, Back-Upe geläscht an e Programm geschriwwen, duerch dee sech de ganze System vum selwe geläscht hätt. Opgeflu war d'Affär, wéi de Chefinformatiker vum Hypermarché no der Ursaach gesicht huet, firwat de System sou lues wär, an déi potenziell informatesch Bomm entschäerft krut.

Am Prozess hat den Affekot vun den Ugekloten erkläert, de Mann hätt d'Faiten zouginn a wär ze bestrofen; dogéint wär d'Fra net bedeelegt gewiescht an dowéinst fräizespriechen. De Mann hätt, virum Hannergrond vu senger Entloossung, déi bevir stoung, a Roserei gehandelt, sou de Me Boudene; et kéint eng Suspension du prononcé an d'A gefaasst ginn - d.h. et géif wuel festgehale ginn, dass Feelere geschitt sinn, dofir awer keng Strof gesprach ginn -, well dëst seng éischt Geriichtsaffär wär. Wougéint d'Fra an dëser Affär en Affer wär, just hire Computer bereet gestallt hätt an och entlooss gi wär.