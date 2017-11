Wéi den 112 mellt, koum et vun e Freideg op e Samschdeg zu engem Accident op der A13 an zu Suessem hat et gebrannt.

Géint 19.30 Auer, e Freideg den Owend, gouf et en Accident op der A13, tëscht Éilereng an Esch. Eng Persoun ass blesséiert ginn. Donieft mellt den 112 nach e Feier an der Nuecht um 23.30 Auer an engem Hangar an der Industriezone Gadderscheier zu Suessem.