Zu Zolwer an zu Hesper waren zum Beispill alkoholiséiert Chaufferen ënnerwee. Den Automobilist zu Zolwer war duerch säi Fuerstil opgefall an hat d'Luuchte vum Auto net un. An zu Hesper huet de Chauffer een anert Gefier beschiedegt an ass duerno awer fortgerannt. De Schëllege konnt Doheem ugetraff ginn. A béide Fäll war de Permis fort.



Op der Areler Autobunn ass enger Patrull um 19.45 Auer e Chauffer opgefall, mam Handy am Grapp an ouni Sécherheetsgurt. Hie gouf vun der Autobunn erofgewonk a kontrolléiert. De Mann hat donieft och nach ze déif an d'Glas gekuckt. Hien huet de Führerschäi missen ofginn a krut e Protokoll amplaz.

Zu Esch war dann een Automobilist um kuerz virun Hallefnuecht nawell schëtzeg ënnerwee. Amplaz den erlaabten 50, ass de Chauffeur mat 96 Stonnekilometer iwwert de Boulevard Grande-Duchesse Charlotte zu Esch gerannt. Och hei war de Permis direkt fort.



Kuerz no 1 Auer ass e Chauffer laanscht eng Kontroll zu Schuller gefuer a wollt, trotz eendeitegen Zeechen vun der Police, net stoe bleiwen. Hie konnt no enger kuerzer Poursuite gestoppt ginn. De Mann war staark alkoholiséiert, donieft waren d'Pabeiere vum Auto net an der Rei. Och hei gouf de Führerschäin agezunn an e Protokoll geschriwwen.



Zu Clausen war en anere Chauffer iwwert dem Fueren wuel e bësse midd ginn. Hie hat sech um 2 Auer an d'Afaart vun enger Garage geparkt, fir do ze schlofen. De Mann gouf vun der Police nees erwächt. E weideren Virfall zu Clausen, awer um 03.20 Auer. Hei hat e Chauffer sech virun den Ae vun der Police duerch d'Bascht gemaach, nodeems hien eng Mauer vun engem Gebai ze pake kritt hat. Déi Zwee waren de Führerschäi lass.



An der Avenue John F. Kennedy an der Stad ass um 02.40 Auer nach en accidentéierten Auto opgefall. Den Automobilist gouf kontrolléiert, hien hat gedronk. Och hei war de Permis duerno fort.