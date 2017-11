Den OGBL ass am Gaangen am Gesondheetssecteur ze mobiliséieren. Dat, well a 5 Fleegeheemer d'Personal net korrekt géif bezuelt ginn. Geplangt si gréisser Manifestatiounen a Protestpiquete virun de concernéierten Haiser.E Samschdeg de Mueren awer huet d'Gewerkschaft, Informatiounsziedelen an der Stad um Knuedler verdeelt, fir och déi breet Ëffentlechkeet, fir de Sujet ze sensibiliséieren.Et ass e Secteur aus dem ëffentlechen Déngscht, dee mat ëffentleche Gelder bezuelt gëtt. Déi Soinen, déi an deenen Haiser geleescht ginn, ob déi huet all Mënsch e Recht. Dowéinst ass den OGBL dann och der Meenung, datt all Mënsch soll matkréien, datt hei mat deenen ëffentleche Gelder net dat passéiert, wat soll passéieren, an zwar déi richteg Gehälter un déi qualifizéiert a motivéiert Leit, déi an deem Job do all Dag schaffen, bezuelt ginn, esou d'Nora Back vum OGBL.