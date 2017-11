D'Policebeamten wollten e Samschdeg géint 16.15 Auer 4 en Automobilist zu Käerch kontrolléieren, ma de Chauffer huet sech einfach dervugemaach. De Chauffer ass mat iwwer 120 Kilometer an der Stonn duerch Käerch gerannt an huet op geféierleche Plazen iwwerholl. D'Beamten hunn de Mann schlussendlech zu Habscht fonnt. Hien hat kee Führerschäin a war staark alkoholiséiert. De Mann ass mat op de Bureau geholl ginn. Do huet hie permanent mat de Beamte gebrëllt. Um Enn koum hien, op Uerder vum Parquet, an den Arrest, well hien eng Gefor fir sech an anerer duergestallt huet.



Géint 21.30 Auer hunn d'Beamten e Chauffer zu Esch gestoppt, dee schëtzeg ënnerwee war. Och dee Chauffer hat kee valabele Führerschäin an hat ze vill gedronk. Donieft war den Auto och nach net assuréiert. Op Uerder vum Parquet ass den Auto beschlagnahmt ginn.



Zu Déifferdeng huet d'Police e Samschdeg den Owend en Auto gestoppt, an deem e klengt Kand ouni Kannersëtz a just um Schouss vun enger Persoun souz. Géint de Chauffer gouf et och nach e Fuerverbuet. Et gouf protokolléiert.



Zu Stroossen huet e weidere Chauffer um 00.50 Auer eng Policepatrull iwwerholl. Hie war däitlech ze séier ënnerwee. Och dee Chauffer ass net direkt stoe bliwwen. Et sollt sech erausstellen, datt de Mann kee Führerschäin an och den Alkoholtest war positiv.



Zum Schluss war et um 03.45 Auer nach en Automobilist, deen opgefall ass, well e keng Luuchten ugemaach hat. Bei der Kontroll koum eraus, dass d'Gefier weder ugemellt, nach assuréiert war. Och hei gouf et e Protokoll an den Auto sécher gestallt.

Och op anere Plazen am Land, huet d'Police Permisen agezunn:



- Diddeleng, rue du Parc, 22.17 Auer

- Stad, route d’Echternach, 00.54 Auer

- Ettelbréck, Avenue Lucien Salentiny, 01.00 Auer

- Stad, rue des Bains, 02.20 Auer

- Réimech, 02.55 Auer

- Esch/Uelzecht, Rondpoint Raemmerech, 04.00 Auer

- Téiteng, Langertengaass, 06.57 Auer