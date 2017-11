© Domingos Oliveira / RTL Télé Lëtzebuerg

© RTL Télé Lëtzebuerg / Domingos Oliveira

De Rondpoint Raemerech zu Esch als riseg Sonn, mat där Iddi wollt Greenpeace op d'Sonnenenergie opmierksam maache, am Kader vun den europäeschen Negociatiounen "Clean Energy for all Europeans package".Déi ganz Aktioun, déi vun de Ponts et Chausséees ofgeseent gi war, huet déi néideg Opmierksamkeet kritt, besonnesch awer bei den Automobilisten. Nodeems de Rondpoint aus Sécherheetsgrënn ofgespaart gouf, sinn d'Repercussiounen am Trafic net ausbliwwen. De Réckstau goung deels vun der Escher A4 bis eriwwer op d'A13.

Greenpeace Luxembourg vous invite sur un point de presse inédit. Le 19 novembre 2017, Greenpeace va peintre le rond-point "Raemerich" à Esch-sur-Alzette et le transformer dans un soleil géant.



Cette action s'inscrit dans le cadre des négociations européennes du "Clean Energy for all Europeans package". Des décisions importantes sur le futur de notre système énergétique seront prises par les institutions européennes et les Etats membres de l'UE dans les prochaines semaines.

Cette action est autorisée et encadrée par le Service des Ponts et Chaussées qui fermera deux voies du rond-point au trafic. Toutes ces modalités y seront communiqués par le CITA et les autorités.