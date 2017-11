© Ryck Thill / RTL Télé Lëtzebuerg

Am russeschen Kultur- a Wëssenschaftszentrum ass e Samschdeg den Owend d'Expositioun 60 Joer Sputnik ageweit ginn. De 4. November 1957 haten d'Sowjets et jo fäerdeg bruecht, fir als éischt Land e Satellit an de Weltall ze schéissen. Un dee Exploit gëtt elo an der Ausstellung erënnert. Si gouf ageweit vum fréiere russesche Kosmonaut Sergei Krikaljow, deen den Ament zu Lëtzebuerg op Visitt ass.



De Sergei Krikaljow huet u 6 Weltraummissiounen deelgeholl an am ganzen 803 Deeg am Weltall verbruecht. Et ginn aktuell just zwee Kosmonauten, déi méi Deeg op Missioun am Weltraum waren. De Krikaljow seet, datt d'Competitioun tëscht der Sowjetunioun an den USA d'Weltraumfuerschung ufanks acceleréiert huet, ma scho vun Mëtt den 70er Joren un hätt een an deem Beräich awer zesummegeschafft.





Extrait Sergei Krikaljow (19.11.2017) De Kosmonaut schwätzt iwwer d'Competitioun tëscht Russland an USA ëm de Weltraum a bedauert, datt d'Russen net op de Mount geflu sinn.

Et war eng normal Competitioun. Mir hunn een Deel vun der Course gewonnen, d'Amerikaner en aneren. En amerikanesche Kollege [Astronaut] sot mer, datt hien et bedauert, datt mir [Russen] net op de Mound geflu sinn. Do hunn ech nogefrot, ma wisou, dir hutt deen Deel vun der Competitioun dach gewonnen. Ma den Amerikaner sot mer einfach, wann dir op de Mound geflu wäert, da wäert dir och do bliwwen an da wiere mir och do bliwwen. Ma ech denken, dat an Zukunft fir d'Evolutioun mir an d'Amerikaner zesummen eng Basis um Mound wäerten opriichten.