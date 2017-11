Zu Diddeleng gouf e Sonndeg de Mueren un d'Spueniekämpfer erënnert. Ob der Gare "Diddeleng-Schmelz" war eng kleng Gedenkzeremonie mat Musek, Rieden an et goufe Blumme neier geluecht. Dat fir d'Lëtzebuerger Awunner ze éieren, déi fräiwëlleg als International Brigadisten op der Säit vun de Republikaner tëscht 1936 an 39 an de spuenesche Biergerkrich, gezu sinn.





Diddeleng: Gedenkfeier u Spueniekämpf (19.11.2017) Onkommentéiert Videomaterial