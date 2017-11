1 Joer "Oppent Haus" (19.11.2017) Onkommentéiert Videomaterial

Extrait Corine Cahen (19.11.2017) D'Ministesch iwwer d'Initiative "Oppent Haus"

Am Hariko zu Bouneweg gouf e Samschdeg gefeiert. An zwar den éischten Anniversaire vun der Initiative "Oppent Haus". Et ass dat eng Plattform, déi Leit hei am Land, déi Platz doheem hunn, mat Demandeurs d'Asyl a Flüchtlingen zesumme bréngt, déi en Doheem sichen.D'Initiative Oppent Haus, gëtt och vun den zoustännegen Autoritéiten begréisst.