Hei si Leit ënnerbruecht, déi aus dem Land sollen expulséiert ginn.



Am Kader vun de Preparative vum Consultatiounsdebatt iwwert de Logement, kommen d'Deputéiert um Méindeg op en Neits mat den Acteure vum Terrain fir en Echange zesummen, ënnert anerem mat Vertrieder vun der Chambre des Fonctionnaires et employés publics, dem Syvicol an der Agence Immobilière Sociale.



En Dënschdeg kréien d'Deputéiert vun der Finanz- a Budgetskommissioun den Avis vun der Cour des Comptes iwwert de Budgetsprojet 2018 presentéiert.



Ee weidere Projet dës Woch um Ordre du Joer vun der parlamentarescher Gesondheetskommissioun ass den Iwwerwaachungssystem vun Infektiounskrankheeten. Et ass virgesinn, dass et an Zukunft soll obligatoresch sinn, dass verschidde Krankheeten am Kader vun der santé publique mussen deklaréiert ginn.



Aner Sujeten dës Woch, an deene verschiddene Chamberkommissiounen, sinn d'Discipline an de Lycéeën, d'Protektioun vun der Natur an den natierleche Ressourcen, d'Verfassungsreform, d'Reform vun de Rettungsservicer an den Ausbau vun der Diddelenger Autobunn Direktioun Frankräich.



Fir den Ofschloss vun der Woch huet e Freideg e Grupp vu Jonken vun der Europäescher Jugendkonferenz en Echange mat den Deputéierten iwwert Aktualitéitssujeten, deen a verschiddenen Ateliere preparéiert gouf.